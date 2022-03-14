مدفيديف يرد على “سخط” البعض من السماح له بالمشاركة في “إنديان ويلز”

مدفيديف يرد على “سخط” البعض من السماح له بالمشاركة في “إنديان ويلز”

الولايات المتحدة – رد النجم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أولا عالميا، على استياء البعض من السماح له رفقة باقي لاعبي التنس الروس بالمشاركة في بطولة “إنديان ويلز” المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ومنعت جل الاتحادات الرياضية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الرياضيين والمنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في بطولاتها، لكن رابطتي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات للتنس شكلتا استثناء بسماحهما للاعبي ولاعبات روسيا بالمشاركة في المنافسات، ولكن من دون العلم والنشيد الوطنيين لروسيا.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول “عدالة” تواجده في دورة “إنديان ويلز”، قال مدفيديف: “بالتأكيد القرار لا يعود لي، أنا خارج القواعد، لا يمكنني أن أواجههم وأن أفعل شيئا مختلفا. في الوقت الحالي، تنص القواعد على أنه يمكننا اللعب تحت علم محايد”.

وأضاف: “نعم، أريد أن أمارس رياضتي المفضلة. طالما سنحت لي الفرصة، سأحاول اللعب للجماهير وللآخرين وبالطبع لنفسي”.

وردا على “سخط” البعض من مشاركته في “إنديان ويلز”، أكد مدفيفديف أن التنس رياضة فردية، وأضاف أن لاعبي التنس الروس يشاركون في البطولات الدولية تحت علم محايد.

وبلغ مدفيديف الدور الثالث لبطولة “إنديان ويلز” لفئة ألف نقطة، وسيلعب في وقت لاحق اليوم مع الفرنسي جايل موتفيس.

ويعتبر النجم الروسي إلى جانب المخضرم الإسباني رفائيل نادال، من أبرز المرشحين للفوز بلقب “إنديان ويلز”.

المصدر: lenta.ru