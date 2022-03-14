روسيا – وصف المدير العام لنادي تسيسكا موسكو، رومان باباييف، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالسماح للاعبين الأجانب المحترفين في الدوري الروسي بفسخ عقودهم من جانب واحد، بـ”السياسي”.

وقال باباييف في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية: “نرى أن بعض اللاعبين الأجانب يغادرون روسيا، واستقر البعض منهم في أندية أخرى، في رأيي (قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بالسماح للاعبين الأجانب بفسخ عقودهم من جانب واحد مع أندية الدوري الروسي الممتاز)، هو قرار سياسي أكثر منه رياضي، إنه أمر غير مسبوق”.

وأضاف: “الفيفا يتخذ قرارات، ويخلق في رأيي سابقة خطيرة، ولكن القرار سيستأنف أيضا.. وهناك مسألة أخرى، هو أن اللاعبين الذين غادروا الدوري الروسي من غير المرجح أن يعودوا”.

وكان “الفيفا”، منح اللاعبين المحترفين في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، الحق في فسخ عقودهم من جانب واحد قبل 30 يونيو 2022، وسيكونون قادرين على المشاركة في دوريات أخرى اعتبارا من 7 أبريل على أبعد تقدير، رغم أن الفترة خارج نافذة الانتقالات.

واتخذ “الفيفا” هذا القرار على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكراينا.

المصدر: تاس