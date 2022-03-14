ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن موضوع انتخاب حكومة فتحي باشاآغا عن طريق تحالفه مع عقيلة صالح هو سقوط أخلاقي مع هذه القائمة بحسب زعمه، مشيرًا إلى أن اللعبة غير موافق عليها وغير مجدية على مستوى السيادة الوطنية، لكنهم دخلوا لعبة سياسية ويفترض أنهم رضوا بالنتيجة.

مرغم قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني السبت وتابعته صحيفة المرصد: “تستغل موقع عقيلة صالح كرئيس للبرلمان لتسقط الدبيبة الذي أسقطك بانتخاب برلمان ستيفاني، هذا خروج عن قواعد اللعبة، لا تستغلوا هذه السلطات في سبيل أن تربح اللعبة التي خسرتها، يدل الموضوع على أن التحالف هذا سيسلك أي طريقة، وأشيد بشبابنا وحملة السلاح حتى من طرف باشاآغا كانوا عقلاء وخرجوا من المشهد، كانوا أكثر عقلًا وحكمة ممن يعتبرون أنفسهم سياسيين ويتقدمون لانتخابات، هذا استغلال لمنصب رئيس البرلمان لكي ينقذ قائمته بما فشل فيه أمام لجنة الـ 75”.

وأشار إلى أن أي أمر سيقومون به سيعودون الكرة ويحاولون مرة أخرى بأساليب غير أخلاقية لشراء بعض حملة السلاح والكتائب والتشكيلات المسلحة من أجل حملهم التخلي عن حكومة الدبيبة، محذرًا أن هؤلاء الذين حملوا السلاح وأثبتوا عقلانيتهم ألا ينجروا خلف هؤلاء القوم الذي “سكروا” بالسلطة وأدمنوا عليها، بحسب قوله.

ولفت إلى أن قرار وقف اجراءات المحاكمة استنادًا أن تتخذ إجراءاتها وسيلة لإسقاط حفتر في الانتخابات، مضيفًا: “محكمة تريد أن تطبق القانون ولو تبين براءته ستقضي بها، وأن تبين إدانته ستقضي بإدانته وبناء على معطيات، أنت محكمة يجب أن ترسي العدالة وفق المعطيات والأوراق التي لديك، رأينا المجتمع الدولي على مدى السنوات كلها خطوات في سبيل إيصال حفتر وتنفيذ للانقلاب”.

وأردف: “من الصخيرات خدعوا فريق التفاوض أو بعض الليبيين وقالوا إن هذا سيستبعد حفتر واستمر الطرف الآخر في رفض الاتفاق السياسي والتمسك بحكومة الثني وإبقاء حفتر في منصبه وعدم وقف القتال كما ينص الاتفاق السياسي، وكل الخروقات والتعهدات في الاتفاق السياسي ضربت عرض الحائط ولم يفِ إلا طرف المؤتمر الوطني العام وأطاح بالمؤتمر”.

كما تابع: “قبل العدوان حاولوا إيصال حفتر عن طريق مؤتمر غدامس والسراج قبل بالصفقة، ولكن رعونة حفتر جعلته يركل مؤتمر غدامس، وهذه نجانا منها القدر، الآن فريق مننا بطريقة أو بأخرى يريد ايصاله وفشل بالأمس، والمجتمع الدولي في طريقه ولم يُدِن حفتر على ما فعله هذا يدل على أن المجتمع الدولي يقر حفتر وما يفعله”.

واستطرد: “في رأيي أن الانتخابات متعذرة في الشهرين القادمين؛ لأن حفتر يسيطر على الأكثرية الجغرافية، خطيرة أن يسيطر حفتر على ثلثي الجغرافيا وندخل في انتخابات، وما ظهر أن هناك تزويرًا في السجل الانتخابي والرقم الوطني، هذا لا يسمح بإجراء انتخابات”، بحسب قوله.

وفي الختام توقع أن تستمر حكومة الدبيبة بالعمل، معتبرًا أن الحراك الشعبي لم يكن في المستوى، ويفترض أنه اجتاح الأجسام وأصبحت بالية وليس مرغوبًا في استمراراها بالتالي على الحكومة أن تعمل على تجديد السلطة التشريعية بوسيلة المراسيم واعتماد قانون المؤتمر الوطني العام وأي وسيلة كانت يجب على الحكومة أن تجدد الشرعية للجسم التشريعي.