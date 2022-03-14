فلسطين – أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية “مرفوضة”.

وأشار مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، إلى أن سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تقوض خيار حل الدولتين على حدود العام 1967.

وأضاف: “السياسة الإسرائيلية الاستيطانية مرفوضة ومنافية بشكل أساسي للقانون الدولي وتضع كثير من علامات الاستفهام حول أي عملية سلام”.

وشدد عثمان على أن “الاتحاد الأوروبي مستمر في متابعة كافة هذه القضايا من خلال الزيارات الميدانية للمناطق المعرضة للاستيطان أو عبر التقارير التي يتم رفعها للعواصم الأوروبية، بالإضافة للعمل على دعم الفلسطينيين بالمناطق المعرضة للاستيطان خاصة المصنفة (ج) في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وحذر من أن السياسة الإسرائيلية الاستيطانية “تقوض فرص خيار حل الدولتين على حدود 67″، داعيا إسرائيل والمجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة إلى “العمل باتجاه المحافظة على هذا الحل وإمكانية تطبيقه في المستقبل”.

وشدد على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007 على القطاع والذي يعرقل بشكل كبير من أي تنمية حقيقية للسكان فيه.

وصادقت “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية” في القدس، على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بسغات زئيف” المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا، شمال شرق مدينة القدس وهو ما لاقى تنديدا فلسطينيا”.

المصدر: “القدس”