ليبيا- صرح رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح حرير بشأن ختام زيارته إلى الأردن ولقائه فيها بصاحب مجموعة أبو غزالة طلال أبو غزالة.

تصريحات حرير التي تابعتها صحيفة المرصد، كشف فيها عن الاتفاق على إطلاق برنامج يستهدف الشباب الليبي ويبدأ بالتعريف بالأهداف ورفع القدرات وتنمية المهارات وتعزيز الهوية الليبية الوطنية، والوصول لميثاق وطني بديل عن لغة التخوين وفوهات البنادق.

وأضاف حرير: إن هذا البرنامج يصل بالبلاد إلى خلق مناخ لإطلاق مشروع تنموي في كافة المناحي، فيما ستكون البداية بورشة عمل أو منتدى تحت مظلة جامعة الدولة العربية لشرح الأهداف والآليات.