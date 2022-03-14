مصرع حارس مرمى الأهلي بعد سقوطه من شرفة منزله

مصر – أعلن النادي الأهلي المصري وفاة زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003 صباح امس الأحد، متأثرا بإصابته إثر سقوطه من شرفة منزله في حي عين شمس.

وأكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، أن الحارس الشاب البالغ 19 عاما كان مشهودا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحا أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.

وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي 2003 خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي في آخر مباراتين للفريق.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”