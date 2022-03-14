روسيا – أكد سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو لن تطلب من واشنطن وأوروبا رفع العقوبات، وأن الضغط الغربي لن يؤثر في نهج روسيا ويثنيها عن مسارها.

وقال في تصريحات لصحيفة “إزفستيا” الروسية: “العقوبات ليست قرارنا، ويفرضها من يريدون الضغط على روسيا كالولايات المتحدة، ووضع اقتصادنا ومواطنينا في موقف صعب للغاية”.

وأضاف: “يريدون معاقبتنا على قراراتنا السياسية السيادية، لذل فإن العقوبات كأداة للضغط علينا غير شرعية ولن تسفر عن أي نتائج”.

وتابع: “لن نطلب رفع هذه العقوبات. سنواصل تطوير اقتصادنا وتعزيز قدراتنا على التطور المستقل، وبالاعتماد على الأصدقاء ومن يناصروننا”.

من جهته، قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالوزارة ديمتري بيريشيفسكي، إن “رد موسكو على العقوبات الغربية سيكون حساسا، وأن العمل مستمر على صياغة إجراءات الرد في جميع الاتجاهات”.

وأشار إلى أنه “في مواجهة القيود المتزايدة، يقلل الجانب الروسي من استخدام الدولار في احتياطياته من النقد الأجنبي والتسويات الخارجية، ويتحول إلى أسواق المال غير الغربية، ويعمل على حماية المشاريع الاستثمارية من التأثير السلبي الخارجي”.

المصدر: “نوفوستي”