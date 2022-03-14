لبنان – أطلق رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، برنامج “أمان”، وهو البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية “أمان” وذلك لمساعدة العائلات الأكثر حاجة في لبنان.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن “إطلاق الدفع ضمن برنامج “أمان” هي خطوة باتت أكثر من ملحة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”، قائلا: “طموحنا وعملنا الحكومي يتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي ينهض لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها”.

وأضاف: “عقدنا العزم على مواجهة التحديات لكن المفاجأة الكبيرة كانت في سرعة التدهور ومعه الارتفاع الكبير في اعداد الذين باتوا مصنفين بين الأسر الأكثر حاجة”.

ونوه بـ”الجهد الكبير الذي بذله وزير الشؤون الاجتماعي هكتور حجار وفريق وزارة الشؤون الاجتماعية في انجاز الخطوات التنفيذية لبرنامج “أمان” كما اشكر البنك الدولي الذي يبدي كل دعم ومساعدة”.

وأكد تطلع لبنان إلى إقرار المزيد من الخطوات التي تساعد اللبنانيين وفق الامكانيات المتاحة.

المصدر: lebanon 24