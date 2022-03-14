نجم بايرن ميونخ في رسالة لليفربول: امنحوا صلاح ما يستحق من الأموال

نجم بايرن ميونخ في رسالة لليفربول: امنحوا صلاح ما يستحق من الأموال

إنجلترا – بعث الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ، الكندي ألفونسو ديفيز، برسالة لإدارة ليفربول، بشأن تمديد عقد نجمه الدولي المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

ونشرت صحيفة “بليتشر ريبورت” البريطانية، تقريرا أكدت من خلاله أن صلاح رفض العرض الأخير المقدم من ليفربول لتجديد عقده.

وعلق ديفيز على هذا التقرير، من خلال بث مباشر مع معجبيه عبر حسابه على “إنستغرام”، وقال: “واو! محمد صلاح رفض العرض الأخير المقدم من ليفربول”.

وأضاف: “أعتقد أنه لا ينوي ترك النادي، لكنه رفض العرض الأخير، عليهم منحه ما يستحق من أموال”.

وكان صلاح، انضم لنادي ليفربول في العام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2023، ويريد “الريدز” التجديد لنجمه المصري، لكن طلبات اللاعب لا تتوافق مع عروض ليفربول.

ويرغب صلاح في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، بينما كشفت تقارير صحفية أن ليفربول قدم 450 ألف إسترليني لتجديد عقد الهداف المصري.

المصدر: وكالات