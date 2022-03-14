عمان – توفي اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية في العراق.

وحسب المصادر فإن بن الحسين توفي بسبب مشاكل صحية في الرئتين كان يعاني منها منذ وقت طويل.

والشريف علي بن الحسين هو سياسي عراقي وابن خالة ملك العراق فيصل الثاني الذي قتل في انقلاب عام 1958.

تزعم الحركة الملكية الدستورية التي كانت أحد أحزاب المعارضة العراقية في الخارج، قبل أن تعود إلى العراق ثم تغير اسمها عام 2010 إلى الحركة الدستورية، وتتحد مع الائتلاف الوطني العراقي.

وولد الشريف علي بن الحسين عام 1956، في بغداد ووالده الحسين بن علي، ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين الأول، وهي خالة الملك فيصل الثاني.

قضى جل عمره في المنفى بين لبنان وبريطانيا بعد هروب أسرته من العراق إثر انقلاب عام 1958 الذي أسقط النظام الملكي.

وهو ابن خالة الملك فيصل الثاني وأقرب أفراد العائلة الذكور شرعياً إليه، ووجده علي كان أمير مكة إلى عام 1908م، ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي بن حسين وهي خالة الملك فيصل الثاني.

نشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة. حصل الشريف علي بن الحسين على شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة برمانا الثانوية في لبنان وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إسكس في المملكة المتحدة.

وبقي الشريف علي بن الحسين كأحد معارضي حكم صدام حسين في عام 1991، وقال انه ترك وظيفته في إدارة صناديق الاستثمار، وأصبح عضوا في المؤتمر الوطني العراقي.

وكالات