إنجلترا – انخفضت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات المبكرة بجلسة الثلاثاء، مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية، والذي من المرجح أن يشهد رفعا لأسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق العالمية اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وبنك إنجلترا الخميس، لمناقشة السياسات النقدية في ضوء ارتفاع مستويات التضخم لمستويات قياسية وتداعيات الحرب الأوكرانية، وسط توقعات برفع “الفيدرالي” أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018.

كما ينتظر المستثمرون ما ستسفر عنه جولة رابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، انطلقت الاثنين، في إطار بحث سبل التوصل إلى حل للأزمة بين البلدين والتصعيد العسكري الأخير بينهما.

وبحلول الساعة (09:03 ت.غ)، انخفض مؤشر ستوكس القياسي 600 للأسهم الأوروبية 1.88 بالمئة إلى مستوى 428.15 نقطة.

وهبط مؤشر “داكس” الألماني 295.71 نقطة تعادل 2.11 بالمئة ليسجل 13635 نقطة.

وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني 1.44 بالمئة ليسجل 7090 نقطة.

وتراجع مؤشر “كاك” الفرنسي 296.92 نقطة تعادل 2.09 بالمئة إلى 6215 نقطة.

وهبط مؤشر “فوتسي إم بي آي” الإيطالي 1.87 بالمئة تعادل 437 نقطة ليسجل 22989.69 نقطة.

الأناضول