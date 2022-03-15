فلسطين – دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، في مستهل جلسة الحكومةجميع القوائم التي تشارك في الانتخابات المحلية، إلى تجسيد لغة الاحترام والالتزام بشروط ومعايير الدعاية الانتخابية بما يحفظ مبادئ الديمقراطية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي”.

ودان اشتيه، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على “ما يسمى “قانون الجنسية” الذي يمنع لم شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر”.

ويناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم شراء لقاحات بيطرية وعطاءات في قطاع الطاقة المتجددة، وقضايا متعلقة بأملاك الفلسطينيين في القدس الغربية، وإعلان منطقة جبل قرنطل منطقة تطوير حضري، وقوانين متعلقة بسلطة الأراضي ونظام استثمار أراضي وأملاك الدولة، ومشروع نظام الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، وسيرتكز النقاش في الجلسة على عملية التربية والتعليم في فلسطين.

المصدر: “القدس”