إنتاج نفط “أوبك” يرتفع 440 ألف برميل يوميا في فبراير

إنتاج نفط “أوبك” يرتفع 440 ألف برميل يوميا في فبراير

فيينا – أكدت منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، الثلاثاء، إن إنتاج أعضائها (13) ارتفع بمقدار 440 ألف برميل يوميا على أساس شهري خلال فبراير/ شباط الماضي، بوتيرة أسرع من الشهر السابق.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، أن الإنتاج ارتفع إلى 28.473 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، من 28.033 مليونا في يناير/ كانون الثاني السابق له.

يذكر أن إنتاج أعضاء المنظمة زاد بواقع 150 ألف برميل يوميا في يناير الماضي، وفق البيانات المعدلة.

وبحسب التقرير، زادت 11 دولة إنتاجها بقيادة السعودية وليبيا إذ عززتا الإنتاج بإضافة 141 ألفا و105 آلاف برميل يوميا على التوالي.

ووصل إنتاج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى 10.193 ملايين برميل الشهر الماضي، مقابل 10.053 ملايين في يناير السابق.

وزادت ليبيا إنتاجها ليصل إلى 1.107 مليون برميل يوميا؛ فيما رفعت الإمارات والكويت إنتاجهما بواقع 26 ألفا و32 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.

وزاد إنتاج إيران، التي تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة لرفع الحظر النفطي، بواقع 44 ألف برميل إلى 2.546 مليون برميل يوميا.

ورفع العراق إنتاجه بواقع 36 ألف برميل يوميا إلى 4.268 ملايين؛ بينما خالفت نيجيريا وغينيا الاستوائية الاتجاه بخفض الإنتاج بواقع 10 آلاف و9 آلاف برميل يوميا على التوالي.

ويواصل تحالف “أوبك +” الذي يضم منظمة “أوبك” ومنتجين من خارجها، تخفيف قيود الإنتاج عبر ضخ 400 ألف برميل يوميا ليستقر الخفض عند 2.6 مليون برميل يوميا خلال مارس/ آذار.

يأتي حفاظ التحالف على رفع تدريجي للإنتاج رغم قفزة الأسعار التي وصلت إلى 140 دولارا للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، وتتداول حاليا فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

الأناضول