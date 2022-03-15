ليبيا – أعلن السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو غريمالدي أمس الإثنين أن بلاده تبرعت بـ14 سيارة إسعاف لليبيا ضمن مبادرة جسر التضامن.

وكالة “نوفا” الإيطالية ذكرت أنه تم تسليم الأربع عشرة سيارة إلى مستشفيات صرمان، وترهونة، وصبراتة، وارحيبات، والبريقة، نسما، وامسعيد، وشريف، وسرت، والعزيزية، واجدابيا، وجبة، ووادي العتبة، بالتعاون مع وزارات الصحة والحكومات المحلية.

وبحسب الوكالة تهدف مبادرة جسر التضامن، التي تم إطلاقها في يناير 2018 بتمويل من صندوق الهجرة في وزارة الخارجية الإيطالية، إلى مساعدة المدن الليبية المتضررة من الاتجار بالبشر من خلال تقديم مساعدات لدعم السكان المدنيين.

وعلمت وكالة نوفا، وفي إطار نفس المبادرة، أنه ستتبرع إيطاليا قريبًا بمضخات للمياه في جنوب البلاد، وسيارات للإطفاء في سرت، وآلات طبية في مختلف مدن البلاد.