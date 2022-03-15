ولم يصدر حتّى الساعة أيّ ردّ روسيّ على تحدّي ماسك.

وتجدر الإشارة إلى أن ماسك قد أعلن جهارةً دعمه لأوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضدّ روسيا. واستجاب إلى طلب مسؤول أوكراني من خلال تفعيل خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الصناعية “ستارلينك” وإرسال معدّات للمساعدة في توفير خدمة الإنترنت إلى المناطق التي تعرّضت لغزو روسي.

هذا و اتهم في شباط المنصرم الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم الأمريكية – التي فرضت غرامات وقيودا على ماسك وشركة تسلا – بمحاولة قمع حريته في التعبير.