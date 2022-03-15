النرويج – أبدت البطلة الأولمبية في التزلج، النرويجية تيريزا يوهوغ، تعاطفها مع الرياضيين الروس الذين منعوا من المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتضامنت يوهوغ على وجه الخصوص مع زميلتها في رياضة التزلج على الثلج، النجمة الروسية ناتاليا نيبرييفا، التي حازت على ثلاث ميداليات في الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بكين.

وقالت يوهوغ في تصريحات لصحيفة “expressen”: “ليس لدي أي شيء شخصي لناتاليا نيبرييفا. المتزلجون الروس لا يديرون بلادهم.. أتعاطف حقا مع ناتاليا والمتزلجين الآخرين”.

وفي الوقت نفسه، اعتبرت يوهوغ أنه سيكون من الخطأ السماح للمتزلجين الروس بالمشاركة في البطولات الدولية تحت راية ونشيد بلدهم.

وكان الاتحاد النرويجي للتزلج، حظر في الأول من مارس الجاري، مشاركة الرياضيين الروس في المسابقات التي تقام في النرويج، وبعد ذلك، وسع الاتحاد الدولي للتزلج “FIS”، حظر مشاركة الرياضيين الروس ليشمل جميع المسابقات التي تقام تحت رعايته.

المصدر: lenta.ru