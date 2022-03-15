ليبيا – كشف رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا خالد الترجمان عن اجتماع سيعقد في الساعات المقبلة بين رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا ورئيس خكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الإثنين، أوضح أن الاجتماع سيكون برعاية أمريكية، ومن خلال ما تسرب فإن واشنطن عازمة على إيجاد تفاهمات بين باشاآغا والدبيبة للتوافق على الذهاب إلى انتخابات في مواعيد محددة وعبر آليات محددة، وإن الولايات المتحدة لم تنتصر لهذا الطرف أو ذاك، وتكتفي بالذهاب بعيدًا من أجل استحقاقات الليبيين.