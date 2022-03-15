التضخم السنوي في السعودية يرتفع 1.6 بالمئة في فبراير

التضخم السنوي في السعودية يرتفع 1.6 بالمئة في فبراير

الرياض – ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 1.6 بالمئة، وهو الأعلى منذ يونيو/حزيران 2021 الذي سجل خلاله 6.2 بالمئة.

وارتفع التضخم في السعودية خلال فبراير الماضي للشهر الـ 26 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، من ثم بدأ في الارتفاع منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي)، الثلاثاء، ارتفاع التضخم بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري.

وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا، بنسبة 4.3 بالمئة بسبب البنزين الذي ارتفع 26.7 بالمئة.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات حول العالم بسبب تداعيات كورونا، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستورد السعودية معظم غذائها من الخارج نظرا لما تعانيه من نقص في موارد المياه للزراعة.

ورفعت السعودية – أكبر مُصدر نفط في العالم – الدعم عن أسعار البنزين وبدأت مراجعته دوريا اعتبارا من مطلع 2018.

واعتبارا من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

الأناضول