ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة، فيما يعتبر مجلس الدولة استشاريًا.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، أوضح أن مجلس الدولة والذي لم يستطع عقد جلسة مكتملة النصاب، لأن هناك 70 عضوًا لم يحضروها، لا يريد المشاركة بل القيادة، رغم أنه ليس مخولًا بذلك، ولا مضمنًا في الدستور المؤقت.

وكشف التكبالي أن مجلس النواب سيتواصل مع الـ70 عضوًا في مجلس الدولة لإجراء تفاهمات معهم حول الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن حكومة باشاآغا ستدخل العاصمة طرابلس سلميًا، وستكون هناك حكومة موحدة في ليبيا؛ لأن الكلمة الأولى والأخيرة لمجلس النواب.