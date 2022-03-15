ليبيا – توقع رئيس الغرفة التجارية المصرية الليبية إبراهيم الجراري أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين ليبيا ومصر خلال عام 2022 أكثر من مليار دولار، مدفوعًا بتخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بعد أن وصل إلى 500 مليون دولار في العام الماضي.

الجراري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس الإثنين، أوضح أن قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بمنع تصدير بعض المنتجات الغذائية وزيت الطهي، سيؤثر بشكل مباشر على السوق الليبية وسيرفع الأسعار.

وكشف الجراري عن وجود 20 ألف كرتونة زيت طهي مستوردة لصالح القطاع الخاص في ليبيا، عالقة في مصر، بسبب تنفيذ قرار منع التصدير، يوجد منها 10 آلاف كرتونة موجودة في الشاحنات على الحدود البرية في منفذ السلوم، و10 آلاف ما زالت تحت الشحن.

وطالب الجراري السلطات الليبية ووزارة الاقتصاد والتجارة بالتواصل مع السلطات المصرية لاستثناء ليبيا من القرار.