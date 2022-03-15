القدس – أفادت مراسلة RT بمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيمي بلاطه شرق نابلس وقلنديا شمال القدس خلال اقتحام نفذه.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن “شهيد مخيم بلاطة أطلقت عليه العديد من الأعيرة النارية، حيث أصيب في الرأس وفي الصدر والبطن واليد”، مضيفة: “هناك 3 إصابات لا تزال داخل المستشفى..إصابة بالصدر بالرصاص الحي (خطيرة)، وإصابة بالقدم بالرصاص الحي، وإصابة بالحروق بالوجه والرقبة نتيجة قنبلة صوت”.

هذا وأوضحت وزارة الصحة قائلة: “شهيد قلنديا هو الشاب علاء شحام، في العشرينيات من عمره، وقد أصيب برصاصة حي في الرأس، كما أصيب 6 شبان آخرين برصاص الاحتلال الحي، وجميعهم نقلوا للعلاج في مجمع فلسطين الطبي”.

واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية في شارع القدس، بعد اقتحام منزل الشاب عمار عرفات في المخيم واعتقاله.

المصدر: RT + “معا”