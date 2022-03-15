روسيا – صرح مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسي بوليشوك، أن العسكريين الروس يسيطرون على الوضع في محطتي تشيرنوبل وزابوروجيه الذريتين بأوكرانيا.

وقال بوليشوك في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية: “في الوقت الراهن يشرف العسكريون الروس على الوضع في محطتي تشيرنوبل وزابوروجيه النوويتين الأوكرانيتين وذلك بالتعاون مع الحرس الأوكراني وموظفي المحطتين. وتعمل المحطتان بنظام عادي والمستوى الإشعاعي فيهما طبيعي، الأمر الذي تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضاف أن “الجهود الرئيسية موجهة حاليا إلى منع وقوع أي استفزاز ضد مرافق البنية التحتية الحيوية هذه من جانب القوات الأوكرانية القومية المتطرفة”، مشيرا إلى الأهمية الخاصة لهذه المسألة “بعد استفزاز نظموه في الليلة من الـ3 إلى الـ4 مارس الجاري في منطقة محطة زابوروجيه النووية.

المصدر: نوفوستي