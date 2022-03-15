رومانيا – أكد وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو، إن الطائرة بدون طيار التي سقطت على قضاء بيستريتا في بلاده، كانت طائرة للبحوث والدراسات، وتم إطلاقها من أراضي أوكرانيا.

وأضاف الوزير: “لم يكن الدرون المذكور كبير الحجم جدا، ولا يزيد عرضه على المتر الواحد كثيرا. هي طائرة بدون طيار للبحوث والدراسات. ولم يكن بها أي متفجرات”.

وتابع الوزير الوزير: “من الواضح أننا لا نعرف بدقة من أين أتت، إنها طائرة بدون طيار سوفيتية الصنع، ولم يتم استخدامها في الخدمة العسكرية، وتم وقف تشغيلها بعد عام 1989”.

واعترف وزير الدفاع بأنه عرف بالحادث من قبل أحد السكان المحليين. في البداية اعتقد أن هذه كانت مزحة نظمها ناد للطيران الشراعي في المنطقة، لأن الوزير نفسه ولد في هذه المنطقة.

وقال: “اتصلنا بممثلي أوكرانيا، وهم يحاولون أيضا تحديد مكان إطلاقها، لأنه من الواضح أن هذه طائرة بدون طيار انطلقت من أراضيهم. على الأغلب من منطقة الكاربات، لأنها لا تستطيع التحليق لفترة طويلة”.

المصدر: نوفوستي