ليبيا – شاركت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش في “مفاوضات السلام التشادية في الدوحة” بدعوة من وزارة الخارجية القطرية وبالتنسيق مع الجانب التشادى وبرعاية قطر ودعم الدول المعنية بالشأن التشادي.

المنقوش أكدت في كلمة لها بحسب المكتب الاعلامي لوزارتها على مدى العلاقات الليبية التشادية القوية على جميع المستويات، قائلةً: “هما دولتان متجاورتان لهما امتداد وعمق إستراتيجي وأمني واحد، وبالتالي فإن عدم استقرار أحدهما يؤثر على الأمن الوطني للدولة الأخرى ووحدة أراضيها وإهدار مقدراتها، ولعل ما نعيشه اليوم من عدم استقرار وانفلات أمني في الجنوب الليبي والشمال التشادي ساهم في انتشار العديد من الظواهر الهدامة في تلك المنطقة وأصبحت ملاذًا لمهربي البشر وتجار المخدرات والسلاح والإرهاب والمرتزقة”.

وأضافت: “من واجبنا نحو دولتينا أن ندفع بعجلة المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات حرة نزيهة تنبثق عنها حكومة منتخبة من الشعب تكون قادرة على بسط الأمن والقضاء على الظواهر الهدامة في المنطقة، وها هي بوادر المصالحة في الدولة الجارة تشاد بدأت تأخد طريقها الصحيح بانعقاد ملتقى المعارضة التشادية مع المجلس العسكري الانتقالي برعاية دولة قطر الشقيقة للمصالحة الشاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية ونهاية النزاع المسلح، والوصول بالدولة التشادية إلى مرحلة الاستقرار والبناء والدولة الليبية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية على استعداد تام للمساعدة للوصول إلى تلك المرحلة”.

وفي هذا السياق قالت المنقوش بأن حكومة الوحدة (حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها) ستدعم الأطراف التي ستكون طرفًا في تلك المصالحة ومع ما ينبثق على هذا الاجتماع من اتفاقات والدفع بعودة الفصائل المتواجدة على الأراضي الليبية إلى بلادها وحضر استخدامها لأراضينا كقاعدة تنطلق منها لزعزعة استقرار وأمن الدولة الجارة تشاد.