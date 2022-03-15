الولايات المتحدة – صعدت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا إلى الدور الرابع من بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و580 ألف دولار، على حساب التشيكية ماريا بوجكوفا.

وحسمت فيرونيكا كوديرميتوفا نتيجة المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل أربعة، وكانت متقدمة في الثانية بشوطين من دون رد، عندما أعلنت اللاعبة التشيكية انسحابها من المباراة التي استمرت لساعة واحدة وأربع دقائق.

وضربت فيرونيكا كوديرميتوفا (24 عاما) في الدور التالي موعدا مع الكرواتية بيترا مارتيتش التي تغلبت بدورها على البريطانية إيما رادوكانو، المصنفة 11، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (6-7) و(6-4) و(7-5). – بريطانيا.

يذكر أن الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت، المصنفة خامسة، توجت بلقب البطولة في العام الماضي، على حساب البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، وبلغت بدورها الدور الرابع للنسخة الحالية على حساب مواطنتها سارا سوريبس تورمو، المصنفة 32، بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-1).

المصدر: RT