روسيا – ابتكر الباحثون في جامعة “إركوتسك” التقنية الروسية بشرق سيبيريا درون SibGIS UAS الذي يخصص لإجراء العمل الجيولوجي والجيوديسي بحثا عن حقول اليورانيوم.

وسيساعد الدرون علماء الجيولوجيا على المسح الجيولوجي في المناطق النائية.

اعلن ذلك يوم 14 مارس ناطق باسم برنامج “أولويات 2030” التابع لوزارة العلم الروسية.

وقال الناطق إن تصميم الدرون يقوم على قطع الغيار والبرمجيات التي تم وضعها في جامعة “إركوتسك” فقط، ولا تتضمن تصاميم الدرون أية أجزاء أو قطع غيار أجنبية الصنع.

وعلى سبيل المثال فإن الكربون الذي تصنع منه أجزاء الطائرة المسيرة ينتج على أساس تكنولوجيا فراغية تم وضعها في الجامعة. أما البرمجيات فتم إعدادها من قبل الأخصائيين من مدرسة سيبيريا الوطنية لعلوم الجيولوجيا بالتعاون مع شركة ” التكنولوجيات المعلوماتية الجيولوجية في سيبيريا”.

ويعتمد الدرون، حسب الناطق، مجموعة واسعة من التكنولوجيات الحديثة، وبينها التصوير الجوي المغناطيسي، قياس أطياف أشعة غاما، السبر الكهرمغناطيسي وغيرها. أما جسم الدرون فيتميز بمتانة فائقة وبساطة التجميع والتفكيك وسهولة شحن بطارياته.

ويتوقع أن يستخدم الدرون الجيولوجي SibGIS UAS في أبريل المقبل في جمهورية بورياتيا الروسية ومنطقة بحيرة بايكال حيث سيبحث عن حقول اليورانيوم.

المصدر: تاس