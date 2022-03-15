ليبيا – قال مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا أحمد الروياتي إنه بعد تأزم الوضع مؤخرًا بدأ يلاحظ المجتمع الدولي وأمريكا أن هناك قوى مؤيدة لباشاآغا وهي القوة التي تحركت ووصلت لمشارف العاصمة ونتيجة لضغوطات وترسيمات وترتيبات معينة تم سحبها ورجوعها لأماكنها اتضح أنه بالفعل الحالة الليبية ليست كما يسوق الكثيرين بل أصبح هناك متغير جديد هو الخوف من حالة الصدام المسلح ما بين القوتين التابعة لكل منهما.

الروياتي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الولايات المتحدة لجأت ونشطت مرة ثانية للوصول لتقاربات كما يبدو لإيجاد حل.

ولفت إلى أن السلطة المكلفة تعمل بقوة لتجنب العمل العسكري وما زالت ترفع الراية البيضاء لأنها تعرف أن العمل العسكري هو خسارة لها ومكسب للحكومة.

وتابع: “ما تقوم به البعثة تماهى مع الحالة الليبية لخلق مشهد سياسي وتوافقي وتسوية جديده ترعاها هي إذا كانت الأطراف المعنية بهذه التسوية غير راضية عنها ولم تشارك معها وعلى رأسها البرلمان، كيف ستقوم بهذه التسوية؟ دعكم من الأوهام التي تسوقها ويليامز رغم إيماني أنها جزء من الحل، أعتقد أنها مع الزمن وفي الأشهر القليلة القادمة ستتماهى مع خيار القناعة والاعتراف بالحكومة الجديده التي ستستلم من الحكومة القادمة السير بليبيا على الأقل سنة ونصف توافقية”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/عندما يأتي التصريح من الجانب الاميركي على هذا المستوى، فإنه وبما يشير إلى أن هناك ترتيبات ربما بالفعل لعقد لقاء بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، هل بالفعل نحن في اتجاه عقد اجتماع ما بين الطرفين لربما للوصول لتسوية ومخرج ما؟

بعد تأزم الوضع مؤخرًا بدأ يلاحظ المجتمع الدولي وأمريكا أن هناك قوى مؤيدة لباشاآغا، وهي القوة التي تحركت ووصلت لمشارف العاصمة ونتيجة لضغوطات معينة وترسيمات معينة وترتيبات معينة تم سحبها ورجوعها لأماكنها اتضح أنه بالفعل الحالة الليبية ليست كما يسوق الكثيرين بأن كل القوى المسلحة أو كما حاولت أن تسوق الحكومة أن كل القوى المسلحة معها، وأن لديها ذلك التأييد الشعبي الكبير، حتى على مستوى الشارع، أصبح هناك متغير جديد هو الخوف من حالة الصدام المسلح ما بين القوتين التابعة لكل منهما.

بالتالي لجأت الولايات المتحدة ونشطت الولايات المتحدة مرة ثانية وصول لتقاربات كما يبدو لإيجاد حل وهذا ما سمعناه على الأقل وصرح الشارف أنه يجب عدم إشعال أي فتيل للأزمة، ويجب أن يحل الموضوع سياسيًا وأعتقد أن الولايات المتحدة تداخلت في عملية تسوية معينة أو فتح باب تفاوض ما بين الدبيبة وباشاآغا، لا أعرف إذا كان هذا التفاوض سيكون بشكل مباشر أو بواسطة، هذا الأمر غير واضح، ما هي الخطوط العريضة لهذه التسوية أو النقاش المزمع عقده، ولكن في تقديري الحل ربما ينتج شيئًا معينًا على مستوى إيجاد حل للأزمة في عمومها؛ لأن أخذ الموضوع بالطريقة السهلة غير منطقي.

لنفترض أن الدبيبة استمر لشهر 6 القادم وهو الموعد الذي يتفق معه حلفاؤه والمؤيدون له أنه آخر زمن وجود هذه السلطة وفق تونس وجنيف، ماذا أنتم فاعلون بعد شهر 6؟ الهروب للأمام لمحاولة تأزيم الموجود وبعدها لكل حادث حديث، عليك أن تفكر ف ما بعد ذلك، ما الحل لديكم وإلى ماذا ستلجؤون؟

اليوم السلطة المكلفة تعمل بقوة تجنبت العمل العسكري وما زالت ترفع الراية البيضاء لأنها تعرف أن العمل العسكري هو خسارة لها ومكسب للحكومة.

في توضيح لفكرة أنه ربما ذهبنا في رايات بيضاء أو القوات التابعة لباشاآغا، وأنه لا يحصل هذا الامر من القوات المسلحة وهدفها إشعال فتيل الحرب، لو كان هدفها كذلك لما عادت وأشعلت فتيل الحرب، هي لا تريد الحرب، عندما رفعت الرايات البيضاء هي تتجه لاستقبال رئيس الحكومة وتأمين الحكومة القادمة عبر الجو إذا ما فتحت الأجواء التي أقفلها الدبيبة.

لماذا أقفل الأجواء ومنع الوزراء من الذهاب لطبرق؟ يعتبر ترهيبًا، ولو سنحت له الفرصة أن يشعل حربًا على الأرض لفعلها، لكن هذا الأمر ترهيب ونحن من تجنب هذا الأمر لأننا نعرف أن عبد الحميد يبحث عن الحرب، لأنه يعرف أنه بعد شهرين ونصف سينتهي ولن يعيش في واقع رئيس حكومة إلا بالفوضى، ولكننا سنتجنب الحرب لآخر لحظة ونستلم السلطة بطريقة سلسلة وآمنة.

لا نبحث عن تأزيم، وهناك قوات كبيرة ذهبت لمشارف العاصمة وتراجعت بعد ضغوطات وخوفًا من أن تسقط دماء ونعرف أن من يواجهنا هم إخوتنا في البركان والثورة.

فهم توجهات المجتمع الدولي أو الدول المستقلة في اتجاه أي قضية شائكة وتجاذب كما يحصل في ليبيا، الحكم صعب، ولكن على الأقل استقراء حالات مشابهة في السابق وطريقة تعاطي هذه الدول، الركن الرئيسي لتعاطي أي دولة وبالأخص أمريكا هو بحثها عن الاستقرار في ليبيا وعدم نشوء حرب. اليوم الحرب محتملة ما بين قطبين من نفس التيار، الوفاق والبركان والمنطقة الغربية، بالتالي ستعمل جاهدة على أن تذهب لمسار تسوية ما بين الطرفين، تعاطي هذه الدول ومنها الولايات المتحدة في أي سياق؟ تترك الحبل على الغارب لسلطة بمنطق شركائها تنتهي في شهر 6 أم تتمسك بسلطة أخرى؟ ربما تعطي سلطة الدبيبة لشهر 6 وبعدها في تقديري ستلجأ للتمسك بخيار الأصل وهو الأجسام الشرعية.

السؤال المهم، تحصلنا على توافق دستوري باتفاق بين الجسمين، نمشي للطريق الأكثر واقعية أم للمجهول؟ وهي أن يريد من رئيس سلطة تنفيذية لا علاقة لها بترسيم مشهد سياسي أو انتخابي على أمل أن يرسم لنا هذه المشهد، أقل إشكالياتها أن الشرق والجنوب أصبحوا خارج معادلة الانتخابات حتى لو استطاع الدبيبة أن يقوم بها.

س/ إذا كان هناك توافق تحقق بالتعديل الدستوري، لماذا هناك أزمة في ليبيا ونُذُر حرب؟

لن تستطيع أن تتحصل على إجماع كامل، والكل يعرف أن انتشار السلاح والمجموعات المؤدلجة موجود، وهناك أطراف لم يرضَ بها التوافق ما زالت تريد أن تكون شريكة ولا يرضيها التوافق، تستعمل آلة العنف في هذا المشروع.

لماذا المشري انقلب 3 مرات في تصريحاته؟ ولماذا مجلس الدولة لم يستطع أن يعقد جلسة؟ ما يحصل هو توافق نسبي ولم يتحصل من قبل.

ما تقوم به البعثة تماهي مع الحالة الليبية لخلق مشهد سياسي وتوافقي وتسوية جديده ترعاها هي إذا كانت الأطراف المعنية بهذه التسوية غير راضية عنها ولم تشارك معها وعلى رأسها البرلمان، كيف ستقوم بهذه التسوية؟ دعكم من الأوهام التي تسوقها ويليمز رغم إيماني أنها جزء من الحل، أعتقد أنها مع الزمن وفي الأشهر القليلة القادمة ستتماهى مع خيار القناعة والاعتراف بالحكومة الجديدة التي ستستلم من الحكومة القادمة السير بليبيا على الأقل سنة ونصف توافقية، ربما يتم ايجاد حلول لبعض المناوئين والرافضين وإيجاد حلول ترعى بعض الإشكاليات السلطات التي ستخرج.

موضوع إخراج الحكومتين تجاوزها الزمن، وبالأخص باشاآغا، أتت بتوافق شبه كبير وأصبح هناك تعديل دستوري كامل، الحديث اليوم في طريق استلام السلطتين متى على الدبيبة ان يسلم وكيف يسلمها ولا خيار آخر.

ما نقل عن الأناضول وTRT من تحريف لكلام شاويش أوغلو غير حقيقي، لم يقل أدعم حكومة الوحدة الوطنية بل قال ندعم خيارات الشعب الليبي الذي دعمناها في السابق وتنصب حول مصالحنا المشتركة مع الليبيين وخيار الاتفاقيات الموقعة.