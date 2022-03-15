روسيا – هدد الرياضيون الروس الاتحاد الدولي لألعاب القوى “World Athletics” باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي “CAS”، إذا لم يتم اتخاذ خطوات لاستعادة عضوية الاتحاد الروسي لأم الألعاب.

وأفاد موقع القناة الرياضية الروسية “ماتش تي في”، بأنه حصل على نص رسالة للرياضيين الروس موجهة للاتحاد الروسي لألعاب القوى، يطالبونه فيها بتوجيه إنذار نهائي للاتحاد الدولي لأم الألعاب.

ووفقا لموقع “ماتش تي في” فقد تم توجيه رسالة للقائمة بأعمال رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى، إيرينا بريفالوفا، يوم 14 مارس الجاري، ووقع عليها 44 من أصل 55 رياضيا روسيا يتمتعون بوضع محايد.

وفي ما يلي نص الرسالة من دون تغيير، وفقا لموقع “ماتش تي في”: إلى القائمة بأعمال رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى، إيرينا بريفالوفا

نطلب منكم أن توجهوا رسالة إلى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، موقف الجانب الروسي بأنه من خلال حرمان رياضيينا من المنافسة في الموسم الدولي لعام 2022 (بطولات يوم واحد والبطولات الرسمية)، فإن المنظمة تنتهك بذلك الأحكام الخاصة بها “الميثاق”. نحن نحث الاتحاد الدولي لألعاب القوى “World Athletics” على العمل في إطار الميثاق، واستبعاد التحيز وأي تحيز سياسي في صنع القرار. إذا لم يتلق الاتحاد الروسي لألعاب القوى، بحلول 18 مارس 2022، ضمانات القبول في الموسم الدولي الصيفي للرياضيين الذين يتمتعون بوضع المحايد الحالي (ANA)، فإننا نطلب من الاتحاد الروسي لألعاب القوى تعليق عملية استعادة العضوية (أي مدفوعات، وعمل الخبراء الدوليين، والاتصالات مع مجموعة العمل) والاتصال بالمحكمة الدولية للرياضة (CAS) لحماية حقوق الاتحاد والرياضيين الروس. نعتقد أنه من خلال انتهاك ميثاقه الخاص الآن، فإن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يلقي بظلال من الشك على شفافية عملية استعادة الاتحاد الروسي للعاب القوى، حيث يمكنه تكرار هذه الإجراءات في المستقبل”.

يذكر أن 55 من الرياضيين الروس يشاركون في البطولات التي تنظم تحت رعاية الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تحت راية محايدة، وذلك بعد تعليق عضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى.

المصدر: “matchtv.ru”