ليبيا – أكد المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح على أن تصريحات المبعوث الأمريكي يمكن وضعها في إطار التهدئة وعدم التصعيد وعدم محاولة استخدام القوة وعدم إرباك الاستقرار الحالي في نزاعات ليبيا في غنى عنها والتركيز على مسار الانتخابات؛ لأن الهدف الرئيسي هو الوصول لها.

الشح قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن فتحي باشاآغا ذهب للسفير الأمريكي ليتوسط له بعد أن فشل في الوصول لأهدافه والسفير الاميركي لكي يهدِّئ من الاحتقان غرّد بأن هناك نوعًا من المفاوضات لكي ينزع فتيل الأزمة والتهور.

وأضاف: “الوساطة تتركز حول التهدئة ولكن المسار الرئيس هو الانتخابات في أقرب فرصة، ولعل إعلان الرئاسي أخيرًا واستفاقته أن يتشاور مع المبعوثة الأممية؛ لأنه من الواضح أن خطتها في جمع 6 أعضاء من مجلسي النواب لن تنجح بسبب تعنت عقيلة صالح وتمسكه بهذه الصفقة، التي تبقيهم لما لا نهاية في مراكزهم، أعتقد أن هذا الخط الموازي الذي سيدعمه المجتمع الدولي بالكامل أو تكون هناك أسس تقام عليها الانتخابات في أقرب فرصة خلال الاشهر القادمة”.

كما توقع أن ينصب التركيز على الخطة (ب) في تشكيل لجنة فنية لإعداد أساس تجرى عليه الانتخابات من شهر يونيو، مشددًا على أهمية التركيز على الكلام الصادر اليوم من اجتماع ستيفاني ويليامز مع المجلس الرئاسي التي عادت له الحياة.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ ما قراءتك لما أعلن عنه المبعوث الخاص للسفير الامريكي في ليبيا من الإعلان عن قرب عقد اجتماع بين الدبيبة وباشاآغا رغم عدم وضوح الموقف؟

تصريحات المبعوث الأمريكي يمكن وضعها في إطار التهدئة وعدم التصعيد وعدم محاولة استخدام القوة وعدم إرباك الاستقرار الحالي في نزاعات ليبيا في غنى عنها والتركيز على مسار الانتخابات، كان ذلك واضحًا في تصريحاته أن الهدف الرئيسي هو الوصول لانتخابات وأنه لا مجال للبحث عن تأييد حكومات الآن أو الانحياز في صراعات لا جدوى منها.

حتى ولو كان هناك رغبة في عقد لقاءات ما بين باشاآغا والدبيبة وهي الغرض منها التهدئة، ولكن مسألة الاعتراف بحكومة باشاآغا والتعامل معها هذا أمر محسوم من الناحية الأمنية، وهذه شواهد لا مجال اليوم للكلام عن حكومة بعدما شهدنا من أحداث من تزوير وعمليات تمرير لصفقة رفضها الليبيين، ولا أحد يمكن أن يقبلها إلا من يحاولون الوصول من خلالها لمكاسبهم، وهذا فشل وثبت بالدليل القاطع اليوم كنا نقوله منذ فترة.

إشارة المفاوضات، باشاآغا ذهب للسفير الأمريكي لكي يتوسط له بعد أن فشل في الوصول لأهدافه والسفير الأميركي لكي يهدأ من الاحتقان قام بتغريده بأن هناك نوع من المفاوضات لكي ينزع فتيل الأزمة وفتيل التهور.

‏باشاآغا حاول رشوة بعض المجموعات المسلحة كبوزريبة في الزاوية أعطاهم وزارة الداخلية، وورشفانة وزارة الحكم المحلي، وبالإضافة لما أعطاه لحفتر نصف الحكومة، وكل ذلك من أجل تأييد قوة المسلحة لكي يتمكن من الوصول لأهدافه.

وكان يقول دائمًا عندما يسأل عن الضمانات التي حصل عليها يقول أنا الضامن في شخصي‏، وحتى بعض الأطراف التي التقت معه أكدت هذا الكلام أنه لا ضمانات سياسية معروفة لهذه الصفقة من الناحية الوطنية، إنما هي مجرد صفقة للوصول للسلطة ‏الوطنية وإنما هي مجرد صفقة للوصول للسلطة دون وضع المعايير أو وضع أهداف سياسية تمثل شريحة كبيرة من الليبيين، ممن لديهم تخوفات وكانت لهم اعتراضات، راهن على أن القوى المسلحة التي رشاها في هذه المناصب تمكنه من الوصول للسلطة وبعدها يقول إن الدبيبة يسعى للحرب. من الذي يسعى للحرب؟ من حرك دبابات وسيارات مسلحة تجاه العاصمة أم من هو موجود في العاصمة؟ وبعد فشل المحاولة يخرج باشاآغا ويقول ذهبنا برايات بيضاء.

س/ إن كان بالفعل هناك وساطة ما قادمة بدور أمريكي برعاية أمنية، ما هي الخطوط الأساسية لهذه الوساطة التي يمكن أن تنطلق وتؤتي ثمارها؟

الوساطة تتركز حول التهدئة ولكن المسار الرئيسي هو الانتخابات في أقرب فرصة ولعل إعلان الرئاسي أخيرًا واستفاقته أن يتشاور مع المبعوثة الأممية؛ لأنه من الواضح أن خطتها في جمع 6 أعضاء من مجلسي النواب لن تنجح بسبب تعنت عقيلة صالح وتمسكه بهذه الصفقة، التي تبقيهم لما نهاية في مراكزهم أعتقد أن هذا الخط الموازي الذي سيدعمه المجتمع الدولي بالكامل أو تكون هناك أساس تقام عليه انتخابات في أقرب فرصة خلال الأشهر القادمة خلال سنة 2022 ويدحض ما يحاول الترويج له.

صفقة وصول أطراف للسلطة وتقاسمها ومنع الليبيين من الانتخاب هذا لن يحصل من دافع ورفض هذه الصفقة ليس حبًا في الدبيبة رغبة الناس وقناعتها أن صفقتكم سرقة لحقهم في الانتخاب وتمكينكم من الوصول السلطة بهذه الصفقة المشبوهة هو عبارة عن ترسيخ لسلطة أمر واقع، ومنع الليبيين من حقوقهم مهما كانت الشعارات التي تلقونها وتقولون نحن نريد إجراء الانتخابات خلال سنتين، اليوم بدأنا نرى في القبة وطبرق يخرج الجموع والمجموعات في بيانات أنها تريد انتخابات وهناك من يسيطر ويقمع الحريات في تلك المنطقة، هذا لا يعني أن سلطته ستبقى لما لا نهاية، لكل قمع نهاية وعندما تحين الفرصة ستقوم هذه القوى بممارسة حقوقها.

ما ركز عليه السفير الأمريكي تهدئة وعدم تصعيد ومن يقود التصعيد هو الطرف الذي طلع من طبرق ومشي لتونس ليقابل السفير الأمريكي، بعد ما كان يقول الحل ليبي ليبي، محاولة اللف والدوران ومهاجمة الدبيبة، لا أحد متمسك به إلا لإجراء الانتخابات هذه السنة.

الدول إما تعترف بحكومات أو لا تعترف، بيان الأمم المتحدة واضحًا في التشكيك بجلسة منح الثقة والآلية التي تمت في تلك الجلسة ولم تقم أي دولة بالاعتراف بحكومة باشاآغا إلا روسيا، لذلك ما يقوم به السفير الأميركي واستعمال عبادات ديبلوماسية غرضها التهدئة ويرضي بعض الأطراف، التي تسعها لها بالواسطة.

صحيح لم يحددوا أزمنة، ولكن الخطوات التي يقومون بها اليوم وآخرها تصريح المجلس الرئاسي بعد لقاء ستيفاني بالمنفي والاتفاق على تفعيل الخطة (ب) بغض النظر عن مجلسي النواب والدولة، ومن بعدها يتولى المجلس الرئاسي اعتماد عمل اللجنة بمرسوم رئاسي والذهاب لانتخابات، بالتالي الكلام عن بحث وساطة لتمكين حكومة وتشكيل وإيجاد حلول للسلطة التنفيذية هذا عبارة عن ذر الرماد في العيون، وأمر لا يمكن الوصول إليه، موقف الحكومة الحالية قال إنه ليس هناك أي مفاوضات لإجراء انتخابات وتعهد بإجراء الانتخابات.

عملية اللجنة التي من المجلسين عقيلة رفضها ولو رشح مجلس الدولة 6 أعضاء في جلسته غدًا، لا أعتقد أن اللجنة ستقوم بشيء، الخطة (ب) التي صرح بها المجلس الرئاسي أن هناك لجنة فنية ستشكل ولن يتم الارتهان لتعنت الأطراف أن تستمر في العبث، وبالتالي هناك جدية في إجراء أساس البحث عن الانتخابات.

حكومة الصفقة التابعة لخليفة وحفتر وباشاآغا لم أرفضها أنا بل الليبيون والمظاهرات التي خرجت ومن يطالبون في القبة وطبرق إجراء الانتخابات وعدم إطالة مرحلة الأجسام، الإصرار على أننا يجب أن نكمل الصفقة وتمكن الأذرع التي وضعها حفتر، هذا أمر يتضارب مع الواقع حتى لو تعثر مسار ستيفاني وأفشلوا الانتخابات كل من يقول اليوم أننا نريد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، هو لا يريد انتخابات.

أتوقع أن التركيز سينصب على الخطة (ب) في تشكيل لجنة فنية لإعداد أساس تجرى عليه الانتخابات من شهر يونيو، هناك طرفان الآن لا أركز على كلامهما، بل نركز على الكلام الصادر اليوم من اجتماع ويليامز مع المجلس الرئاسي التي عادت له الحياة.