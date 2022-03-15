ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء أن محطات التوليد العاملة بالغاز سجلت انخفاضا جديدا في الضغط الغازي المغذي للوحدات التوليدية.

بيان صحفي صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد إن هذا الانخفاض ترتب عليه عجز في التوليد وصل إلى نحو 400 ميغاواط مبينا أن هذا جاء رغم تحسن الأحوال الجوية خلال هذه الفترة في وقت كان يفترض فيه أن ينعكس ذلك إيجابيا على المواطن ليلمس التحسن في أداء الشبكة الكهربائية.

وأضاف البيان إن مشكلة الانخفاض الغازي من أكثر المشكلات تعقيدا التي تواجه سير عمل الشركة نحو استقرار الشبكة منوها إلى أنه سيتم استبدال الغاز بالديزل والوقود الخفيف لتغذية المحطات رغم فارق التكلفة الباهض علاوة على مصاريف النقل والمناولة.