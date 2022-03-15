ليبيا – أفاد رئيس نقابة المخابز في بنغازي محمود العريبي استمرار إغلاق أغلب المخابز في المدينة لليوم الثاني على التوالي.

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن سبب الإغلاق هو عدم التوصل إلى تفاهمات مع أعضاء البحث الجنائي الذين فرضوا على الخبازين بيع الـ5 أرغفة بدينار، وهو ما يرفضه الخبازون.

وقال رئيس نقابة المخابز في بنغازي: إن قنطار الدقيق يباع بـ300 دينار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الزيت والخميرة، وتحمل صاحب الفرن لرسوم النقل والعمالة والإيجار والوقود. وفق قوله.

وبيّن العريبي أن أصحاب المخابز مضطرون لشراء الدقيق بالأجل لعدم قدرتهم على سداد ثمن الدقيق نقدًا، داعيًا جهات الاختصاص إلى متابعة أصحاب المطاحن والتجار وتوفير الدقيق بأسعار مناسبة قبل فرض تسعيرة لرغيف الخبز.

وأردف رئيس نقابة المخابز في بنغازي أنهم يمثلون قطاعًا خاصًا، وما لم يصلوا إلى تغطية تكاليف منتجاتهم وتحقيق هامش ربح فلا يمكنهم العمل بالخسارة، حسب تعبيره.