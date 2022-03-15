 العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ20.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي لليوم الـ20 تدمير المواقع العسكرية الأوكرانية وتغطية تقدم قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دون أن تؤدي مساعي الوساطة والمفاوضات إلى أي تسوية حتى الآن.

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المصدر : RT