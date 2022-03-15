ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن سر زيارة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إلى القاهرة يكمن في معرفة الموقف المصري من الحكومتين السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحالية برئاسة فتحي باشاآغا.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، أوضح أن الموقف المصري سيكون في غاية الأهمية بالنسبة للسفير والمبعوث الأمريكي لليبيا، وربما سيحسم الموقف الأمريكي المتذبذب حيال دعم حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاآغا.

وأشار إلى أن الموقف المصري يميل لدعم حكومة باشاآغا ويحث عبد الحميد الدبيبة للانصياع للشرعية والبعد عن التلويح باستخدام القوة العسكرية للبقاء في السلطة، مؤكدًا أن هذا الموقف سيكون له تأثير قوي على الموقف الأمريكي لجهة دعم الحكومة الشرعية وتبديد أي آمال للدبيبة بالبقاء في السلطة.