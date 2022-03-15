العراق – انفجرت عبوتان ناسفتان، الثلاثاء، استهدفتا رتلي شاحنات تابع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” جنوبي العراق دون وقوع إصابات وفق مصدرين أمنيين.

وقال ضابط في شرطة محافظة البصرة لمراسل الأناضول، إن “مجهولين فجروا عبوة ناسفة في رتل شاحنات تحمل مواد ومعدات لوجستية للتحالف الدولي على الطريق الرئيس بالقرب من منفذ جريشان الحدودي مع الكويت في المحافظة”.

وأضاف الضابط الذي فضل عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن “الانفجار تسبب بإلحاق أضرار مادية بسيطة بإحدى مركبات الرتل من دون وقوع إصابات بشرية”.

وفي محافظة المثنى قال مصدر أمني للأناضول، إن “رتلا كان ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع في المحافظة”.

وأوضح المصدر وهو ضابط في شرطة المثنى، أن “الهجوم أسفر عن أضرار مادية بحسب المعلومات الاولية من دون وقوع ضحايا”.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات وغيرها التي تستهدف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2022 الجاري.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامها الاستشارية.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسميا في البلاد.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، اتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.

وقادت واشنطن، منذ عام 2014، تحالفا دوليا ضد “داعش” في الجارتين العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.

الأناضول