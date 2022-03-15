برنامج مباريات اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

برنامج مباريات اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

سويسرا – تقام مساء اليوم الثلاثاء، مباراتان في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتجمع المواجهة الأولى بين مانشستر يونايتد وضيفه أتلتيكو مدريد، والثانية بين بنفيكا ومضيفه أياكس أمستردام.

وتقام المباراتان في نفس التوقيت، الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش.

وكان مانشستر يونايتد، عاد بتعادل ثمين 1-1 من ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب، فيما انتزع أياكس التعادل أيضا 2-2 من ملعب بنفيكا.

تجدر الإشارة إلى أن المباريات التي أقيمت الأسبوع الماضي ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، أسفرت عن تأهل ليفربول، وبايرن ميونخ، وريال مدريد، ومانشستر سيتي إلى ربع النهائي.

المصدر: RT