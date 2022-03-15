السعودية – أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استراتيجية صندوق التنمية الوطني في إطار تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.

وقال بن سلمان: “تهدف إستراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030”.

وأوضح أن “استراتيجية صندوق التنمية الوطني ترتكز على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل”.

المصدر: “سبق”