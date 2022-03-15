أبوظي – واصلت أسواق الأسهم الخليجية تراجعها لثاني جلسة على التوالي، الثلاثاء، بدافع هبوط أسعار النفط الخام إلى دون 100 دولار للبرميل، مع تزايد الآمال باتفاق ينهي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 11:17 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم مايو/أيار، عند 98.90 دولارا للبرميل، بانخفاض 8 دولارات أو بنسبة 7.48 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بمقدار 8.35 دولارات أو بنسبة 8.11 بالمئة، إلى 94.66 دولارا للبرميل.

وانخفض مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.68 بالمئة وأغلق على 12407.6 نقطة، مع استمرار تراجع أسهم الهيدروكربون بقيادة “سابك” وأرامكو”، اللذين انخفضا بنسبة 2.17 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.43 بالمئة إلى 3305.3 نقطة، وقاد الخسائر سهم “أملاك” العقارية منخفضا بنسبة 7.65 بالمئة، ونزل سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.37 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.65 بالمئة إلى 9480.4 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما “منازل” العقارية وبنك أبوظبي التجاري، منخفضين بنسبة 3.87 بالمئة و3.04 بالمئة على الترتيب.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.74 بالمئة إلى 13236.7 نقطة، وقاد الخسائر سهم شركة “كهرباء وماء” منخفضا بنسبة 8.85 بالمئة، وتراجع سهم “صناعات قطر بنسبة 3 بالمئة.

ونزل المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.53 بالمئة إلى 8608.3 نقطة، وقاد الخسائر سهم “الفنادق الكويتية” منخفضا بنسبة 13.14 بالمئة، وانخفض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.63 بالمئة.

وهوى مؤشر البحرين بنسبة 1.79 بالمئة إلى 1969.4 نقطة، وقاد الخسائر سهما “ألمنيوم البحرين” و”جي أف اتش” المالية، منخفضين بنسبة 10 بالمئة و1.82 بالمئة على الترتيب.

وانفرد مؤشر بورصة مسقط بالمكاسب، مرتفعا بنسبة 0.43 بالمئة إلى 4343.1 نقطة، مدعوما بارتفاع أسهم الطاقة والبنوك بقيادة “فولتامب للطاقة” وبنك صحار، مرتفعين بنسبة 7.45 بالمئة 4.2 بالمئة على الترتيب.

الأناضول