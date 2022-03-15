ليبيا- سلط تقريران إخباريان الضوء على تطورات التحقيقات في تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي الذي نفذه سلمان العبيدي بالتعاون مع شقيقه هاشم وتواطؤ أسرته.

التقريران اللذان نشرتهما صحيفة “مانشستر إيفننغ نيوز” وشبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانيتان وتابعتهما وترجمت أبرز مضامينهما صحيفة المرصد أشارا لاستئناف التحقيقات لمدة يومين قبل الوصول لمرحلة التقديم النهائي للنتائج مؤكدان استماع رئيس لجنة التحقيق السير “جون سوندرز” لإفادات الأسر الثكلى.

وأضاف التقريران إن احتجاز الأدلة سرا في نوفمبر الماضي بعد أسبوعين من الاستماع لهما لحماية الأمن القومي انتهى رسميا بعد أن نشر “سوندرز” خلال فبراير الماضي خلاصة من 15 صفحة للجلسة السرية التي اعتبرها آمنة ليتم الإفراج عنها للجمهور.

وكشفت الخلاصة المزيد من المعلومات عن عمل أجهزة مكافحة الإرهاب والاستخبارات البريطانية حول عدم أخذها بعين الاعتبار لمعلومات وعدم التحقيق فيها بشكل جيد كان من الممكن أن توقع بسلمان العبيدي قبل مدة طويلة من تورطه بتفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي.

وتسببت الخلاصة في توجيه أسئلة مكتوبة من قبل الأسر الثكلى فضلا عن طلب رسمي لشاهدين هما مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات معروف باسم الشاهد “جي” ومدير شرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الغربي “دومينيك سكالي” للرد فيما رفض “سوندرز” السماح لهما بالتصريح.

ودافع محام يمثل أحد الأسر يدعى “أوستن ولش” عن الأجهزة الأمنية البريطانية لكونها تتحمل عبء ولادة الأخوين العبيدي في منطقة حرب في ليبيا مشيرا إلى أن الشعب البريطاني ممتن لجهود هذه الأجهزة في وقت لا يمنع ذلك مرور مؤامرة واحدة عليها وهو ما تم وصفه بأنه لن يكون مصدر راحة للأسر الثكلى.

وبين “ولش” أن الأجهزة الأمنية تقبلت تبريرات الأخوين العبيدي بشأن شراء مواد كيميائية ولم يدر بخلدها أنها ستستخدم في تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي فيما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لمسألة قتالهما في ليبيا عام 2011 وتلقيهما تدريبات عسكرية على أعلى مستوى.

وتابع “ولش” إن هذا يناقض تماما فرضية تنفيذ التفجير من قبل ذئب منفرد فيما مثل مغادرة كافة أفراد أسرة العبيدي بريطانيا وعدم رجاحة مسألة عودتهم إليها مصدر إحباط كبير للأسر الثكلى التي كانت تأمل في وجود بارقة أمل لمحاسبة المتورطين في قتل أبنائها.

بدورها شددت الأسر على وجوب ضمان منع المزيد من الهجمات الإرهابية بعد أن قاد الإهمال في التعامل مع الأدلة والمعلومات الاستخبارية وعدم وجود نظام موحد لها بين كافة الأجهزة الأمنية المعنية مطالبة بمعرفة ما فعلته السلطات زما كان يتعين عليها فعله لمنع تطرف الأخوين العبيدي وتنفيذهما فعلتهما.

وكشف التقريران عن الحصول على على جزء من القنبلة المستخدمة بالتفجير من شركة في إيطاليا وإرسالها إلى ليبيا فيما قام طرف ثالث بجلبها إلى مدينة مانشستر فيما عمل 8 شركاء للأخوين العبيدي في عملية شراء المواد الكيميائية التي تم استخدامها في التصنيع.

وبين التقريران إن أسر الضحايا الـ22 أكدوا للجنة التحقيق أن الأجهرز الأمنية ضيعت فرصا متعددة لمنع هذا التفجير.

ترجمة المرصد – خاص