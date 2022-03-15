ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مجلس النواب تجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وتجاهل مجلس الدولة الاستشاري في كل خطواته، مضيفًا: “رفضنا تعديل مجلس النواب وأصبح باطلًا، وتكليف الحكومة باطل أيضًا”.

حويلي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الإثنين، أوضح أن جلسة مجلس الدولة الاستشاري عقدت بنصاب وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

وتابع حويلي تصريحه بالقول: اللائحة تقول:” إذا لم تصل الجلسة في اليوم الأول إلى النصاب، تعقد الجلسة بعد ذلك في أول يوم عمل بثلث أعضاء المجلس”، وثلث أعضاء المجلس 46 عضوًا، وقد حضر 56 عضوًا من المجلس اليوم الإثنين.

وأشار إلى مطالبة مجلس الدولة من العثة الأممية بزيادة العدد إلى 12، لأن عدد 6 أعضاء لا يكفي في تمثيل المرأة والمكونات، فـ 4 من كل إقليم، فيه تمثيل للمرأة وكل المكونات.

وأردف حويلي قائلًا: “إذا أصرت البعثة على العدد 6، فاللجنة ستختار من بين أعضائها من يمثل، واختيار اللجنة متماهٍ مع مبادرة المستشارة الأممية سيتيفاني وليامز”.