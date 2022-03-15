ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعًا لها، مؤكدًا أنه سيقترح اعتماد القاعدة الدستورية وفقًا لمخرجات الغردقة، لأنها حازت موافقة لجنتي النواب والأعلى والأعضاء من المجلسين آنذاك.

حويلي أوضح وفقًا لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وافقت على زيادة عدد أعضاء اللجنة من 6 إلى 12 عضوًا، ليتسنى لهم تمثيل المكونات والمرأة وبقية الأطراف، وذلك وفق مراسلة للبعثة يوم أمس.

وبخصوص اختيار تركيبة اللجنة من أعضاء مجلسي الدولة والنواب وليس من المستقلين، بيّن أن ذلك الاختيار سببه أن عمل اللجنة سياسي، ومن أجل إعداد قاعدة دستورية تفضي إلى الانتخابات.

وأشار إلى أنه في حال رفض مجلس النواب تشكيل لجنة، فعلى البعثة والحكومة الذهاب إلى المجلس الرئاسي لإنجاز القاعدة وتجاوز مجلس النواب المعرقل، وفق تعبيره.