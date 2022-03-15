اليمن – أكدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن كاثي ويستلي، امس، أن أسعار القمح والسلع الغذائية تشهد ارتفاعا مضطردا في اليمن متأثرة بالأزمة في أوكرانيا.

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أن الأزمة في أوكرانيا “ليست مجرد مشكلة أوروبية، فمنذ اندلاع الحرب ارتفعت أسعار المواد الغذائية باليمن ويستمر سعر القمح في الارتفاع”.

وتابعت قائلة “في مواجهة هذه التحديات رفض الشعب اليمني أن يفقد الأمل (..) في الواقع بدأ اليمنيون الأسبوع الماضي مشاورات منظمة مع المبعوث الأممي بهدف تقديم إطار جديد لعملية سلام شاملة”.

وأواخر فبراير/ شباط الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة “من أن تصعيد الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في اليمن، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد”

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية عام 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص يمني، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول