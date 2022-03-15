ليبيا – اعتبر مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ السابقة جمال زوبية أنه لن يتم ولادة الحكومة بشكل حقيقي الا إذا أراد المخرج أن تكون موازية في مدينة أخرى، معتقداً أن المجتمع الدولي ليس بصدد أن يفكر بهذا الامر فأمريكا دولة تؤمن بالقوة.

زوبية قال في تصريح لتلفزيون “المسار” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن الموقف التركي صرح أنه لا يعترف إلا بحكومة الوحدة الوطنية وفق لما اصدرته قناة الـ TRT باعتبارها الوكالة الرسمية للدولة.

وتابع: “نورلاند اعطى وعود لباشاآغا! واوهمه، الامريكان الآن تغير أسلوبهم القديم وأصبح من عنده القوة هو صديقهم ولا يهتمون بالأشخاص! وفق المعلومات اعطوا وعد أنهم الآن يعطوا مخطط هجين فيما يسمونه الخطة c لتكليف عضو من مجلس القضاء الاعلى وسيكون رئيس الوزراء القادم! ليهدأ قليلاً لان الرجل مهووس بالسلطة! ويعرف انه عنده قوة على الارض وكبيرة”.

كما أضاف” بالنسبة للمنطقة الشرقية دائماً الرأي يؤخذ من الاعيان وشيوخ القبائل، رأينا صالح محمد صالح زعيم الحاسة كلمته كانت قوية والاخوة في القبة وبيانات طبرق ومن الجنوب يرفضون حكاية التأجيل لأنهم يعرفون القصد اطالة أمد هذه الاجسام الميتة”.

وأردف: “في 2021 في شهر 2 تم الاتفاق في جنيف ان تكون الانتخابات يوم 24 وكان المطلوب من مجلسي النواب والدولة ان يجهزوا القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات! اصدروهم في نهاية 10 وبداية 11 وكان عماد يقول فنياً جاهزين ونأخذ القانون ونعرف كيف نتصرف! حاول البرلمان التلاعب بالقانون ولم يريدوا ان يكون قانون حقيقي باعتبار انه لم يتم التوافق فيه مع مجلس الدولة! عملوا قانون معيب ومع هذا الكثير دخل الانتخابات على امل، احمل المسؤولية لمجلسي النواب والدولة كان عليهم اصدار القانون في شهر 4”.

وبيّن أن الوضع الطبيعي هو اجراء انتخابات برلمانية لكن النواب أصروا على انتخابات رئاسية وهذا غير منطقي بدون ضمانات.

وأشار إلى أن الوضع الطبيعي أن فتحي باشاآغا ليس له الحق دخول طرابلس بصفة رئيس حكومة وهمية وهلامية ولم يتحصل لدعم، متابعاً “من رحب فيه مصر باعتبارها صاحبة المخطط وروسيا ليس همها ليبيا الآن! بالتالي باشاآغا كونه يحلم ان يدخل طرابلس وعنده بالرغم من الجميع”.

زوبية رأى أن باشاآغا حالم وخيالي وغير حقيقي وهو لن يدخل طرابلس لأن من يقف ضده هم الشباب أنفسهم والثوار الفاعلين على الارض الذين منعوا الآخرين بالدخول، مشيراً إلى أن جماعة باشاآغا حاولوا التنصل والدخول من عدة جهات لكن تم منعهم والقول لهم أنهم زملاء في حرب البركان وفي خندق واحد بحسب قوله.

وفي الختام قال: “السيناريوات القادم لا أتصور ان الدبيبة يرضع أصبعه ليسلم السلطة وهو الذي عنده الشرعية لا يمكن لأي عاقل أن يتوقعها، لا يوجد شخص عاقل يتنازل عن السلطة مقابل شوشرة او زوبعة حصلت في طبرق وادخال الحكومة لطرابلس والسيطرة على الحكم! لن يكون لباشاآغا دور إلا بعد شهر 6”.