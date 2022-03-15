عمان – زادت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني 1 بالمئة خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بمستواها نهاية الشهر السابق له.

وقال المركزي الأردني، الثلاثاء، إن الأصول الاحتياطية (عملات وذهب وسندات وأذونات)، بلغت بنهاية فبراير 14.753 مليار دينار (20.801 مليار دولار).

وصعدت الأصول الاحتياطية من 14.6 مليار دينار (20.5 مليار دولار) بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى أساس سنوي، زادت الأصول الاحتياطية للمملكة 14 بالمئة، من 12.922 مليار دينار (18.22 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2021.

وتغطي قيمة الاحتياطي 9.4 أشهر من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات، بحسب البنك المركزي.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة، منها حوالات المغتربين، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

ومن المرجح أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الرابعة بموجب البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد “EFF”، بعد أن اختتم بداية العام المراجعة الثالثة له.

وعلى ضوء تلك المعطيات، تكون المملكة قد تسلمت ما يعادل 335.2 مليون دولار، ليصل ما تم اقتراضه من الصندوق منذ بدء 2020 لمدة 4 سنوات، إلى 1.23 مليار دولار.

الأناضول