ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن الاتفاق السياسي أو خارطة الطريق المقرة من لجنة الحوار في جنيف لا يوجد فيهما ما يسمح للرئاسي بإلغاء دور مجلسي النواب والدولة في موضوع إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات.

صهد بيّن في تصريح لموقع “عربي21” القطري أنه حتى إذا ما فشل المجلسان في التوافق على قاعدة دستورية ربما يعمل الرئاسي على البحث عن وسيلة للوصول إلى قاعدة دستورية قد تكون هي الأخرى عرضة لعدم التوافق، أو لا تقبل من الأطراف المختلفة.

وتابع: “مجلس الدولة انتخب لجنة من 12 عضوًا للتوافق مع نظيرتها من البرلمان على قاعدة دستورية، والكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي يجب أن ينتخب لجنة توافقية ولا يترك الموضوع لعقيلة صالح”.