ليبيا – قال رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن هناك خطة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مستلهمة من التجربة المصرية والتونسية، لإدارة الحكم في ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الإثنين أضاف أنه: “يتم الآن مماطلة الطرفين وتقديم وعود وما يشبه الضمانات فتحي باشاآغا حول مستقبله السياسي، وهذا ما يؤكد أن ليبيا الآن تحت الوصاية الدولية، وما الأجسام الموجودة حاليًا سوى معاول بيد الأجانب”.

وأشار عقيل إلى أن الأمريكيين أبلغوا عبد الحميد الدبيبة بأن موقفه بات صعبًا أمام فتحي باشاآغا، وعليه أن ينسحب حفظًا لماء الوجه.

وكشف أن هناك قاضيًا في المجلس الأعلى للقضاء تم توفير الحماية له قد يتم تنصيبه رئيسًا مؤقتًا لليبيا لقيادتها إلى الانتخابات التشريعية في يونيو أو ما بعده بقليل ربما في يوليو أو أغسطس المقبلين.