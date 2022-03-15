وقال رئيس المعهد جاد القاضي، في بيان، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة 8:25 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية).

وأشار إلى أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو 2022.