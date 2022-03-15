لافروف: حصلنا على ضمانات نصية من واشنطن بأن العقوبات لن تنعكس على تعاون روسيا مع إيران

لافروف: حصلنا على ضمانات نصية من واشنطن بأن العقوبات لن تنعكس على تعاون روسيا مع إيران

روسيا – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو حصلت على ضمانات نصية من واشنطن بأن العقوبات المفروضة على روسيا لن تنعكس على تعاونها مع إيران.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عقد في أعقاب محادثاتهما في موسكو، اليوم الثلاثاء: “لقد تلقينا ضمانات نصية (من الولايات المتحدة). وتم إدراجها في نص الاتفاق عينه حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف الوزير أن هذه الوثائق توفر حماية لكل المشاريع المقتضى بتنفيذها بموجب خطة العمل، ومنها مشاركة شركات وخبراء روس، بما في ذلك تعاونهم مع الجانب الإيراني ضمن مشروع محطة بوشهر النووية.

المصدر: “تاس”