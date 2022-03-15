ليبيا – قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها مصطفى قدارة إن ليبيا تستعين بتونس وتركيا لتغطية العجز الحاصل في زيت الطعام في السوق المحلي.

قدارة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الإثنين، أوضح أن وزارة الاقتصاد عقدت اجتماعًا موسعًا مع موردي الزيوت بمختلف أنواعها في السوق المحلي لمعالجة سبب ارتفاع الأسعار محليًا، مؤكدًا أن الأسعار العالمية ارتفعت، وبعض الدول منعت تصدير الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي، وبالتالي، هناك مسعى للبحث عن مصادر بديلة من أجل تغطية العجز.

وحول الحلول المقترحة بشأن التضخم مع قرب حلول شهر رمضان، أكد قدارة توفير الدعم، بشكل جزئي، لسبع سلع أساسية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق الليبية خلال الفترة الأخيرة، وهي سلع القمح والأرز وزيت الطعام ومعجون الطماطم والسكر والشاي والسميد.