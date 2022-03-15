سويسرا – أيدت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) اليوم الثلاثاء، قرار الاتحادين الدولي “فيفا” والأوروبي لكرة القدم “يويفا” بشأن تعليق مشاركة الأندية الروسية ومنتخباتها في المنافسات الدولية.

وأشار الصحفي في وكالة “أسوشيتيد برس” غراهام دنبار، الذي نشر هذا الخبر عبر حسابه على موقع “تويتر” إلى أن الحكم المؤقت لا ينطبق على بطولة كأس العالم.

يذكر أن “الفيفا” و”الاتحاد الأوروبي” لكرة القدم أوقفا المنتخب الروسي والأندية المحلية من المشاركة في البطولات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

وقرر الاتحادان الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” لكرة القدم، في نهاية شهر فبراير الماضي، استبعاد المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يستضيف المنتخب الروسي نظيره البولندي يوم 24 من مارس المقبل، بالعاصمة موسكو، في مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة، على أن يلعب الفائز منهما على أرضه في الـ29 من الشهر ذاته، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك، لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر.

ووجه اتحاد قدامى لاعبي كرة القدم في روسيا، أمس الاثنين، رسالة للاتحادين الدولي “FIFA” والأوروبي “UEFA” دعا فيه لرفع الحظر عن مشاركة جميع الأندية الروسية ومنتخباتها في المسابقات الدولية.

المصدر: (أ ب)