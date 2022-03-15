ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن التفاهمات بين شخصيات الصراع الليبي تعطي آثارًا مهمة للوصول لحلول، كون غالب الاختلافات مبعثها شخصي وليس في الرؤى أو التوجهات الفكرية والسياسية.

معزب وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أضاف: “إذا نجح الأمريكيون والأتراك في الجمع بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا فقد يكون هناك حل وسط يسمح باستمرار حكومة الأول، مع إعادة تشكيلها وإشرافها على الانتخابات، وهذا يعني حتى نهاية هذا العام”، وفق تقديره.

وتابع: “تبقى مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات التي غالبًا إن لم يتوافق مجلسا النواب والدولة عليهما فلن تعجز البعثة الأممية عن وسيلة للوصول إلى تحقيقهما”.